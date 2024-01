Sin miedo, crimen amenaza con mantas a mando de Zitácuaro, Michoacán: Alcalde, ocupado en la “Feria Monarca”

Zitácuaro, Mich., a 25 de enero de 2024.- Mantas con mensajes amenazantes dirigidos a mandos policiacos, agentes de la ley y autoridades estatales, fueron abandonadas en calles de Zitácuaro, por miembros del crimen organizado; a pesar de esta grave situación, el presidente municipal se ha mostrado impasible y en cambio, se encuentra atendiendo lo correspondiente a la “Expo Feria Monarca”.

Fueron al menos dos las lonas localizadas la mañana del jueves en el municipio del oriente de Michoacán, mismas que fueron dadas a conocer por la página de Facebook “Memes Zitácuaro”.

Las mantas firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) van dirigidas a las autoridades estatales, a las que se les aclara que la “guerra” no es contra ellos.

“Esta guerra es con Conrado, se les advirtió que este wey (se la) pasa robando y cobrando cuotas a los madereros y a las cachimbas”, se lee en las mantas.

“A todos los elementos de la Guardia Civil que vivan en Zitácuaro, s eles hace un llamado a que no le sigan el juego a Conrado, como él no es de aquí le vale porque así como me quemen mis casas, así mismo les quemaré todas las de ustedes”, advierte el mensaje.

Mientras tanto el presidente municipal Antonio Ixtláhuac, quien aspira a reelegirse, omite esta grave amenaza a la seguridad del municipio, y lejos de tomar acciones, se distrae ene eventos como la Feria Monarca.

Y es que a unas horas de haber aparecido las mantas, el mandatario local anunciaba que “Iniciamos las actividades conmemorativas a la promulgación de las Constituciones Políticas de México del 5 de Febrero de 1857 y 1917, con la finalidad de presentar los eventos de la Expo Feria Monarca Zitácuaro 2024, ¡vivamos nuestra fiesta en grande!”.