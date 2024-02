Sin comprobar malos manejos de obra de la 5 de Febrero: contralor de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2024.- Óscar García González, titular de la Secretaría de Contraloría del estado de Querétaro, informó que tras las indagaciones hechas a la obra de Paseo 5 de Febrero, que desarrolla la constructora ICA, hasta el momento no se ha comprobado que hayan existido malos manejos financieros.

“En el proceso no ha habido malos manejos (…) estamos revisando tanto las cuestiones técnicas como el papeleo para ver que todo esté conforme a derecho”, mencionó García González.

Añadió que en los contratos de obra es normal que haya extensiones de ejecución y en este caso hay una cláusula que se encuentra actualmente activa, por lo cual la empresa no ha caído en ninguna falta; no obstante, si se siguen retrasando en los trabajos de construcción es posible que la empresa se haga acreedora a una sanción.

García González mencionó que el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, es quién va acordando los tiempos, actualmente él se encuentra supervisando de manera casi diaria los avances que se tienen al respecto. Es de recordar que la entrega estaba pactada para el mes de agosto de 2023.

Anotó que sí se han hecho algunas correcciones al proyecto original, no obstante, estos no han sido objetos a una sanción, ya que la finalidad es tener una política preventiva y no punitiva.