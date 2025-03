“Siempre voy a dar la cara”: Cuauhtémoc Blanco a su salida de la Fiscalía de Morelos

Cuernavaca, Morelos, 27 de marzo del 2025.- El diputado morenista, Cuauhtémoc Blanco, acudió a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía de Morelos, para presentarse de manera voluntaria a responder los señalamientos en su contra por intento de violación.

Tras salir de las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicadas en Temixco, Blanco Bravo afirmó que siempre va a dar la cara.

“Aquí estoy, no me escondo, no huyo”, dijo en una breve declaración.

Así mismo, el legislador morenista atribuyó la acusación en su contra a una “revancha política” por parte del exfiscal Uriel Carmona, a quien denunció por extorsión en la Ciudad de México.

“Hoy le tengo mucha confianza a esta fiscalía”, dijo.

Por último, Cuauhtémoc Blanco agradeció el respaldo a las diputadas morenistas que le externaron su apoyo durante la sesión en la que se declaró improcedente la solicitud de desafuero en su contra.

“Muchas diputadas están pasando una violencia política muy fuerte por defenderme, les digo que siempre voy a dar la cara por los diputados que me han defendido en la Cámara (de diputados). Agradecerles a las diputadas del Movimiento (de la Cuarta Transformación)”, sentenció.