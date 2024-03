Sí habrá diálogo con padres de los 43 de Ayotzinapa, asegura AMLO

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 7 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí tendrá un diálogo con los padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero el pasado 26 de septiembre de 2014, pero sin intermediarios.

“Claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con las mamás y los papás, no me dan confianza los intermediarios, porque tengo pruebas que por un lado cuando desaparecieron los jóvenes se detuvo a responsables y estos mismos supuestos defensores de los padres, promovieron un juicio para liberarlos, a los que había participado en la desaparición de los jóvenes”, declaró el mandatario mexicano.

El jefe del Ejecutivo federal recordó en su conferencia de prensa desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, que cuando se tomó la decisión detener al ex procurador Jesús Murillo Karam, los abogados de los padres, los de derechos humanos, los de la CIDH de la OEA, se inconformaron “de manera increíble”.

De igual forma, comentó que sus adversarios quisieron entrar a Palacio Nacional por la fuerza “para dar la nota a los medios de comunicación” que consideró están “al servicio del conservadurismo” y no quieren que continúe la transformación.

“Es muy claro. Cuando se había visto que quisieran tumbar la puerta de Palacio Nacional, nosotros no reprimimos, no desaparecemos a nadie, no torturamos a nadie, no somos represores, porque la inconformidad, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban a robar”, acusó el presidente López Obrador.