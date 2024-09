Sheinbaum tomó decisión de no invitar a Felipe VI a su investidura presidencial: AMLO

Ciudad de México, a 28 de septiembre 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que fue decisión de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el no invitar al rey Felipe VI de España a su toma de protesta, el próximo 1 de octubre.

Durante su última visita al estado de Sonora, en donde supervisó obras del ‘Plan de justicia para los pueblos originarios’, el jefe del Ejecutivo federal se deslindó de la situación, pero reiteró su apoyo a la futura mandataria mexicana.

“Recuerdo que cuando me lo planteó (no invitar al rey de España), le dije que no lo veía yo necesario… Pero ella, contrario a lo que piensan nuestros adversarios, es una mujer con convicciones y argumento que se les había pedido en su momento que ofrecieran, los invasores europeos, los españoles, una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista y en tres siglos de dominación colonial”, agregó.

Asimismo, el presidente López Obrador recordó que en sus memorias, Hernán Cortés reconoció que para someter a los pueblos originarios hizo correr ríos de sangre.

“Antes de la invasión, nuestro pueblo era libre, no había esclavitud. Eso el mismo Cortés lo escribió y hay también constancia de que hubo mucha represión. Recuerdo un pasaje de una carta de Hernán Cortés en el que se refiere a una represión en Yecapixtla, Morelos, donde él mismo dice que tardó mucho tiempo después de esa matanza, el río teñido de rojo”, mencionó.