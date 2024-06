Sheinbaum no permitirá la corrupción y apoyará al pueblo, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 12 de junio 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, no se permitirá la corrupción y seguirá el apoyo al pueblo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano definió a la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación como una mujer: estricta, recta, íntegra, honesta e inteligente.

“Ya les dije, Claudia es muy estricta, recta, íntegra, honesta, inteligente. ¿Cómo va a permitir la corrupción? No, no, no. Claudia le va a seguir dando apoyo al pueblo y sabe muy bien, sabe perfectamente bien que una fuente de financiamiento importante está en no permitir la corrupción”, expresó el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, el presidente López Obrador anunció que el próximo fin de semana sostendrá una gira de trabajo con la virtual presidenta a los estados de Durango, Coahuila y Tamaulipas, sin embargo, especificó que viajarán separados.