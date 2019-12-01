Sheinbaum inaugura universidad en Nicolás Romero y anuncia beca universitaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 18:52:33

Nicolás Romero, Estado de México, 11 de octubre de 2026.- Para garantizar el acceso gratuito a la educación superior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), campus Nicolás Romero, un espacio que beneficiará de manera directa a 800 jóvenes del Estado de México.

La oferta académica de esta sede abarca siete carreras de alta demanda: Inteligencia Artificial, Ciencias de Datos, Ciencias de la Comunicación, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Filosofía e Historia, y Psicología. Además, los 400 aspirantes que no obtuvieron espacio presencial iniciarán su formación a distancia.

Durante el evento, la mandataria anunció la creación de la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios, orientada a subsidiar el transporte en términos similares al apoyo Benito Juárez del nivel medio superior. Asimismo, se comprometió a ampliar la infraestructura del plantel recién presentado y a edificar un nuevo Bachillerato Nacional "Margarita Maza" en la demarcación.

"La educación es el corazón de la Transformación", aseveró la titular del Ejecutivo al reiterar la meta federal de generar 400 mil nuevos lugares en bachillerato y 350 mil en nivel universitario a escala nacional.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la comunidad estudiantil respaldaron la apertura del inmueble. Las autoridades académicas, encabezadas por la rectora Alma Herrera Márquez, adelantaron que la demanda observada impulsará una próxima expansión en la oferta educativa de la zona.