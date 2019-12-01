Sheinbaum firma reforma sobre doble nacionalidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 09:51:47

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la reforma constitucional, con la que, a partir del 2028, exigirá tener únicamente la nacionalidad mexicana a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“A partir del 2028, quien quiera postularse al cargo de gobernador o gobernadora, jefa o jefe de Gobierno, presidente o presidenta de la República, solo puede ser mexicano”, explicó la jefa del Ejecutivo federal.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, mencionó que la reforma fue aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y recibió el respaldo de 22 legislaturas locales.

Igualmente, adelantó que el decreto será publicado en la edición vespertina del 7 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Por otra parte, la funcionaria federal resaltó que, las personas con doble nacionalidad podrán competir por alguno de esos cargos siempre que renuncien previamente a la nacionalidad distinta de la mexicana.

“Si alguna de las personas tuviera doble nacionalidad, puede renunciar a ella previo a registrarse ante el Instituto Nacional Electoral”, explicó Alcalde Luján.