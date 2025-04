Sheinbaum exhibe video inédito del papa Francisco dirigido a los mexicanos

Ciudad de México, a 25 de abril 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mostró un video que alguien le envió para compartir con las y los mexicanos, en el que el finado papa Francisco habla sobre la Virgen de Guadalupe.

“Les voy a poner un video inédito del Papa Francisco, me lo envió una persona, a los mexicanos y a las mexicanas”, indicó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana admitió que dudó en transmitir la grabación en su encuentro con medios de comunicación, ya que contiene un mensaje religioso.

“Tenía mis dudas porque tiene una parte religiosa pero la parte final es muy bonita entonces esto va al Papa Francisco y al pueblo de México y particularmente a las y los católicos”, puntualizó la gobernante.

En el video se observa al sumo pontífice mientras habla de la devoción que el pueblo de México le tiene a la Virgen de Guadalupe.

“Dos veces viajé a México, una vez como papa y otra vez antes en un Congreso, y cuando estuve como papa las cosas que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando a la Guadalupana y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta.

Ustedes mexicanos tienen una gran suerte, la señora, la Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive, no lo olviden, recurran a ella.

Me dicen que todos los mexicanos son guadalupanos, incluso los que no creen en Dios. Sigan siendo guadalupanos, que Dios los bendiga”, expresó el extinto líder de la iglesia católica.