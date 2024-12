Sheinbaum enviará un representante a toma de protesta de Maduro

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 23 de diciembre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que enviará a una representación de su gobierno a la investidura de Nicolás Maduro de Venezuela el 10 de enero.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal se refirió al tema luego de ser cuestionada por un periodista de Telesur.

Además, indicó que en lo que respecta a la ceremonia de investidura presidencial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, la gobernante indicó que aun no recibe la invitación, pero aclaró que no se las han enviado oficialmente a ningún país.

“En el primer caso va a ir una representación o el propio embajador que está en Venezuela (Leopoldo de Gyves), y en el segundo caso, entiendo que todavía no hay invitaciones, no solo a México, sino que todavía no hay invitaciones en general”, declaró la mandataria mexicana.