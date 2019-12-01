Sheinbaum destaca inversión histórica para electricidad y gasoductos

Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puntualizó que, en su sexenio, en materia energética, se realiza una inversión histórica de cerca de 1.2 billones de pesos, de los que 1 billón 27 mil 805 millones de pesos (mdp) son para electricidad y 140 mil 905 mdp para gasoductos, para alrededor de 38 mil megawatts (MW).

“Entonces en el sexenio, solo para electricidad y gas natural, sin considerar producción de petróleo, condensados, fertilizantes, petroquímica, solo en el caso de la electricidad y los gasoductos es una inversión de 1.2 —casi— billones de pesos de inversión en el sexenio. Es una inversión histórica para alrededor de 38 mil megawatts”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que el primer objetivo es avanzar en la soberanía energética, al producir la energía que consume el país; el segundo, la sustentabilidad; tercero, la justicia social —con la meta de que el 99.9 por ciento de las comunidades que hoy no tienen luz, tengan electricidad—; y cuarto, garantizar el desarrollo nacional.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que el fortalecimiento de la soberanía energética es fundamental para el crecimiento y desarrollo del bienestar de las familias. Por ello, como parte de los trabajos realizados a dos años del inicio del Gobierno de la Presidenta, destacó la reforma constitucional que devolvió a Pemex y CFE su carácter de empresas públicas del Estado; el combate al desmantelamiento al que fue sometida la CFE en el periodo neoliberal, así como la eliminación de las subsidiarias, lo que reduce costos y mejora la operación.

Agregó que al finalizar el Gobierno de la Presidenta, al menos el 60 por ciento de la generación eléctrica será pública; con esto se prevé incorporar 32 mil MW de nueva capacidad de manera sustentable, aprovechando los recursos naturales del país.

Detalló que en dos años se han inaugurado seis centrales de Ciclo Combinado, entrarán en operación cuatro más y se inició la construcción de cinco adicionales. Además, en los próximos años se pasará del 24 por ciento de generación eléctrica con fuentes renovables a 38 por ciento; para ello hay 55 proyectos en marcha en 42 centrales fotovoltaicas y 13 centrales eólicas, donde la CFE participa con el 70 por ciento de la cartera de estos proyectos. Al respecto, informó que antes de concluir el año se asignarán 9 mil MW adicionales para nuevas plantas de generación eléctrica, con lo que el próximo año alrededor de 100 plantas de energía estarán en construcción.

En materia de gas, puntualizó que en CFE se invierten 53 mil mdp para los gasoductos Cuxtal en Yucatán y Centauro del Norte, que va de Baja California hasta Sonora, así como en el rerruteo del gasoducto Guaymas-El Oro. Mientras que por parte de Cenagas la inversión es de 87 mil mdp para la construcción de Coatzacoalcos II, el Naco-Hermosillo-Guaymas y el libramiento Reynosa.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, destacó que, para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional, entre 2025 y 2026 entraron en operación seis nuevas centrales de ciclo combinado, que incorporaron 3,203 MW de capacidad al sistema eléctrico. Hacia 2030 se sumarán nueve centrales con más de 9 mil 300 MW y 58 proyectos de generación renovable con más de 10 mil 400 MW.

Aunado a que la CFE también concluyó ocho proyectos de modernización de centrales hidroeléctricas y avanza en el desarrollo del complejo fotovoltaico Puerto Peñasco, que alcanzará una capacidad de mil MW y será una de las cinco centrales fotovoltaicas más grandes del mundo. Además, se encuentran en marcha 60 proyectos para la red de transmisión para alcanzar 115 mil kilómetros.

En acceso a la electricidad, entre 2025 y 2026, la CFE realizó más de 21 mil obras de electrificación que benefician a más de 600 mil personas para cumplir la encomienda de cerrar brechas y garantizar un servicio cada vez más confiable y de mayor calidad.