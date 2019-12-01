Sheinbaum descarta tensiones con EEUU por ayuda humanitaria a Cuba

Ciudad de México, a 4 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo descartó que existan tensiones con Estados Unidos, por el envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte du gobierno.
“Nuestro objetivo es enviar esta semana ayuda humanitaria a Cuba. Vamos a ver si es posible; obviamente, tenemos que conocer lo que necesitan”, aseguró la mandataria mexicana.
“Tenemos que conocer por parte de ellos (los cubanos) sus necesidades, porque no es nada más enviar lo que a México se le ocurra”, agregó.
En lo que respecta al petróleo, la jefa del Ejecutivo federal mencionó que la isla “sí lo necesita”, por lo que buscan la manera de enviar el crudo.
“Aún no hay acuerdo en este sentido, pero buscamos que haya sensibilidad, sobre todo por el apoyo al pueblo cubano”, comentó la gobernante durante su conferencia de prensa matutina.