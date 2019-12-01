Sheinbaum advierte sobre riesgos del uso excesivo de celulares y redes sociales en menores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 22:49:45

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- El impacto de las redes sociales en la salud emocional de niñas, niños y adolescentes llevó al Gobierno de México a impulsar nuevas medidas para prevenir su exposición a contenidos perjudiciales en internet, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera sobre los efectos que puede tener el uso excesivo de dispositivos digitales.

Durante una transmisión en sus redes sociales, la mandataria señaló que pasar demasiado tiempo en estas plataformas puede provocar ansiedad, preocupación, depresión e incluso favorecer comportamientos violentos.

Sheinbaum explicó que el decreto que se prevé publicar en el Diario Oficial de la Federación busca establecer obligaciones para las plataformas digitales, con el propósito de evitar la difusión de publicaciones que promuevan la violencia, el abuso y el acoso contra menores de edad.

La iniciativa surgió después del ataque registrado en una secundaria de Coahuila y contempla reforzar la responsabilidad de las empresas tecnológicas para prevenir la circulación de contenidos que pongan en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta también respondió preguntas de usuarios durante la transmisión y adelantó que continuará realizando este tipo de encuentros digitales para mantener la comunicación con la población.