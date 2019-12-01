SEP anuncia refuerzo en atención emocional de más de 7 millones de estudiantes con "El ABC de las Emociones"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 11:19:19

Ciudad de México, a 5 de octubre 2026.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reforzará la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, en beneficio de más de 7 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años.

Lo anterior lo informó el titular de la dependencia federal, Mario Delgado Carrillo, quien, agregó que la iniciativa busca atender el bienestar socioemocional de los jóvenes y generar espacios de confianza, a fin de que los beneficiarios puedan expresar sus sentimientos dentro de las instituciones académicas.

Según el funcionario federal, en desde el lanzamiento de la estrategia, se han distribuido 16 millones de orientaciones impresas: 7.5 millones para estudiantes, una cantidad igual para madres y padres de familia y un millón para personal docente.

De igual forma, el secretario Delgado Carrillo, mencionó que también fueron entregados 250 mil carteles con mensajes sobre salud mental, identificación de señales de alerta y uso responsable de las redes sociales.

Detalló que la estrategia contempla cursos para docentes, directivos y personal administrativo, así como de una hora semanal dentro de la jornada escolar para que los alumnos aprendan a reconocer, nombrar y expresar sus emociones.

En ese sentido, comentó que alrededor de 76 mil jóvenes han participado en ejercicios de lectura reflexiva que comenzaron el 23 de septiembre y se desarrollan semanalmente en las 32 entidades.