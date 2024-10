Senado quitará poder de veto a lista de aspirantes a jueces tras reacción de Sheinbaum

Ciudad de México, 10 de octubre del 2024.- El senador de Morena, Ignacio Mier, confirmó que se eliminará el derecho a veto de los Poderes de la Unión sobre las listas de aspirantes a jueces, tras la reacción de Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

“Nosotros estamos a favor de que se regrese al contenido del texto constitucional reformado, aprobado por la mayoría de los integrantes de este Pleno en una votación calificada”, declaró el legislador morenista.

En ese sentido, Mier Velazco, dejó en claro que se pedirá que ese cambio al artículo 500 numeral 8 regrese a los términos originales del dictamen.

Cabe destacar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reprochó que se intente introducir en la reforma al Poder Judicial el derecho de “veto” sobre el listado de candidatos a jueces.

“No conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir eso“, aseveró.

“Se quitó, nosotros no estuvimos de acuerdo, había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe ocurrir esto, debe mantenerse lo que esté establecido en la Constitución”, sentenció.