Senado de la República recibe minuta de reforma judicial

Ciudad de México, a 4 de septiembre 2024.- Llegó al Senado de la República la minuta de la reforma al Poder Judicial aprobada en lo general y en lo particular por el Pleno de la Cámara de Diputados y ya se turnó a comisiones, informó el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Además, el legislador federal por el Partido del Trabajo (PT) adelantó que será el próximo 10 de septiembre cuando se lleve a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma y el miércoles 11, en una segunda sesión del Pleno, será discutida y en su caso aprobada la enmienda constitucional.

Por otra parte, ante medios de comunicación indicó que conseguirán el apoyo necesario, a pesar de que a los partidos políticos que conforman el movimiento de la Cuarta Transformación, les hace falta un voto para conseguir la mayoría calificada para la aprobación de dicha reforma.

“Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo, sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo”, comentó Fernández Noroña.