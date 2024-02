Seguimos listos para translocar a los hipopótamos de Colombia: Zoológicos de México

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2024.- Ya pasó casi un año desde que comenzaron las gestiones para la translocación de 74 hipopótamos de Colombia a la India y a México, y dos años de que esta especie fue catalogada como invasora en aquel país, pero las autoridades colombianas siguen sin dar autorización, “pero nosotros seguimos listos y dispuestos a rescatarlos”, señalaron los integrantes de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, (AZCARM).

El presidente de la AZCARM, Ernesto Zazueta, detalló que continúa en espera de que las autoridades ambientales de Colombia emitan los permisos correspondientes para poder translocar a los hipopótamos.

“Existen muchos rumores sobre que nosotros ya no estamos dispuestos a seguir gestionando este rescate, quiero aclarar que por supuesto, seguimos dispuestos y con todas las gestiones y logística muy avanzadas. Y también quiero recordar que no solo representamos al Santuario Ostok en México sino a Greens Zoological Rescue and Reahabilitation Center en la India y en Perú, por lo que estaríamos hablando de la translocación de 70 hipopótamos de un total de 169 que se contabilizan en las inmediaciones del Río Magdalena: 60 a la India, 10 a México y 4 más a Perú”, precisó.

Lamentó que a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con todos los requerimientos técnicos y de información, los permisos siguen en trámite. “Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para ayudar al gobierno de Colombia con este gran problema ambiental. Sin embargo, también tenemos que ser respetuosos de sus decisiones y de sus leyes y normas. Esto no se trata de una batalla, se trata de una colaboración binacional en materia de manejo de fauna silvestre que hoy por hoy resulta tan indispensable ante tantos miles de especies extinguiéndose en el mundo”.

Zazueta Zazueta añadió que desde hace varios meses el Gobierno de Colombia le preguntó directamente al Gobierno de la India los pormenores sobre el lugar de destino de estos enormes mamíferos, y como respuesta obtuvieron que el Centro de Rescate y Rehabilitación era idóneo para ellos. No obstante, no ha habido avances para que pueda llevarse a cabo el traslado.