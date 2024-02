Se pagarán las 13 plantas eléctricas a Iberdrola el próximo 26 de febrero: AMLO

Ciudad de México, 16 de febrero del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el próximo 26 de febrero será la fecha en que se pague a la empresa española Iberdrola la adquisición de 13 plantas eléctricas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia matutina, López Obrador recordó el proceso de compra de las plantas a Iberdrola y afirmó que espera visitar una de ellas un día después de que se entregue el dinero de la compra.

“Me había yo peleado con el señor de Iberdrola y ya cuando firmaron el acuerdo me di un abrazo con él, porque yo estoy aquí para buscar al beneficio del pueblo, no estoy aquí para pelearme sin ton ni son. Yo no odio a nadie, no tengo enemigos ni quiero tenerlos, nada más tengo adversarios”, dijo el mandatario mexicano.

“Dicho sea de paso se portaron bien porque cumplieron, ahora les vamos a pagar el día 26 de este mes, y quiero que a ver si el 27 voy a una planta, si no es ahora porque viene la veda después, porque ya se está por cerrar la operación, pero si fue un buen paso, y le agradecemos a la Cofece también”, afirmó.

Cabe destacar que el anuncio de la adquisición de las plantas eléctricas se dio el pasado 4 de abril del 2023 por el mismo presidente de México, quien presumió la compra como una nueva nacionalización, al darle de regreso al sector público el 54 por ciento de la generación eléctrica en territorio mexicano.