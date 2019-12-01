Se forma tormenta tropical Trudy en el Pacífico; Simón continúa alejándose de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 16:40:23

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- Mientras el huracán Simón se mantiene mar adentro frente a las costas del Pacífico mexicano, un nuevo sistema ciclónico comenzó a tomar fuerza y evolucionó a la tormenta tropical Trudy, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante las posibles afectaciones por lluvias en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Trudy se localizó al sur de Oaxaca, a 560 kilómetros de Puerto Ángel y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. El fenómeno registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, y avanza hacia el noroeste.

Los pronósticos indican que el sistema podría aproximarse a las costas mexicanas durante el fin de semana e intensificarse hasta convertirse en un huracán de gran intensidad. Su circulación también podría incrementar las precipitaciones en el sur y sureste del territorio nacional.

Por su parte, Simón, que permanece como huracán de categoría 1, se ubicó al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Aunque continúa alejado del litoral, sus bandas nubosas todavía podrían provocar lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras.

El SMN mantiene vigilancia en sectores de Sinaloa y Nayarit ante los efectos de Simón, mientras recomienda a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.