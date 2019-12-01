Se forma la tormenta tropical 'Isaías' en el Golfo de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 07:29:53

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- Se formó la tormenta tropical ‘Isaías’ en el Golfo de México, lo que provocará lluvias fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 6:00 horas, el centro del meteoro se localizaba a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

Igualmente se mencionó que presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora.

También se comentó que las próximas 24 horas se esperan lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte de Campeche y el norte y oeste de Yucatán.

De igual forma, se pronostican precipitaciones muy fuertes en la costa de Tamaulipas, el centro y sur de Veracruz y la costa de Tabasco, así como lluvias fuertes en el norte y oeste de Quintana Roo.