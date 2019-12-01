Se forma la tormenta tropical 'Isaías' en el Golfo de México

Se forma la tormenta tropical 'Isaías' en el Golfo de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 07:29:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2026.- Se formó la tormenta tropical ‘Isaías’ en el Golfo de México, lo que provocará lluvias fuertes a intensas en regiones del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 6:00 horas, el centro del meteoro se localizaba a 380 kilómetros al este de Cabo Rojo, Veracruz y a 430 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán.

Igualmente se mencionó que presentaba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 kilómetros por hora.

También se comentó que las próximas 24 horas se esperan lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte de Campeche y el norte y oeste de Yucatán.

De igual forma, se pronostican precipitaciones muy fuertes en la costa de Tamaulipas, el centro y sur de Veracruz y la costa de Tabasco, así como lluvias fuertes en el norte y oeste de Quintana Roo.

Más información de la categoria
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos
Joven sobrevive por segunda vez a un ataque armado en Zamora, Michoacán
Dictan prisión preventiva a médico investigado por caso de sueros vitaminados en Sonora
Más información de la categoria
Secretaría Anticorrupción detecta fraude por más de 590 mdp en Becas Benito Juárez
Habitantes de Chenalhó denuncian secuestros y ataques por parte de grupo ligado a organización de Jalisco
Horror en Nayarit: investigan centro de exterminio tras hallazgo de restos humanos, una fosa y una hornilla para quemar cuerpos
Develan billete de Lotería que reconoce al proyecto Olinia y las capacidades científicas de México