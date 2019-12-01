Se esperan lluvias muy fuertes a torrenciales en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 08:00:02

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el huracán ‘Simón’ se intensificará cerca de las costas mexicanas y ocasionará lluvias puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa y el oeste de Guerrero, así como en la costa y el este de Michoacán.

Al mismo tiempo, se pronostican lluvias intensas en Colima, Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Jalisco, Puebla y Veracruz; además de precipitaciones fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Igualmente, el sistema generará rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de oleaje de 3.5 a 4.5 metros en los litorales michoacano y guerrerense.

Por otra parte, el huracán ‘Isaías’ se alejará del territorio nacional y no afectará las condiciones climatológicas.

En contraste, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.