Se analizarán una a una las 20 reformas para evitar "malas interpretaciones", dice AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 6 de febrero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador indicó que en su conferencia de prensa matutina se analizarán una a una las 20 reformas que envió al Congreso de la Unión, el pasado 5 de febrero, a fin de que no haya malas interpretaciones ni manipulación”.

“Vamos a analizar una por una para que se conozcan bien, que no haya malas interpretaciones, que no se distorsionen las cosas, que no haya manipulación, por eso tenemos que informar e informar, porque están esperando cómo afectarnos, dañarnos y atacarnos”, comentó el mandatario mexicano.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo federal indicó que el domingo pasado inauguró una carretera de Oaxaca a Puerto Escondido que llevaba más de 15 años abandonada y, refirió que sus detractores y los medios de comunicación “molestísimos y descompuestos” y señalaban que la vialidad seguía inconclusa.

Asimismo, retó a sus adversarios a que recorran la autopista a Puerto Escondido y se aseguren que está en perfecto estado.