Se adelantarán apoyos del Bienestar por veda electoral, anuncia AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 25 de enero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció que los pagos de los apoyos de los programas del Bienestar se adelantarán ya que quiere respetar la veda electoral que comienza el próximo 1 de marzo y culmina el 2 de junio.

“Vamos a informar sobre los programas del Bienestar, es relevante, porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña”, señaló el mandatario mexicano.

Asimismo, indicó que ya se acabaron los “tiempos donde el gobierno hacía mil trucos antidemocráticos”, en los que se entregaban despensas y se compraban votos.

“No se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas, materiales de construcción, hasta un día antes de la elección”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Por otra parte, el presidente López Obrador recordó que cuando era aspirante presidencial constató que en las noches una semana antes de la elección, “desde las 7 de la noche hasta las 6 de mañana, el gobierno iba tocando puertas cooptando el voto y repartiendo dinero”.