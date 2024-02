SCJN ordena reponer proceso de selección para fiscal de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León, a 14 de febrero de 2024.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, este miércoles, que debe reponerse la convocatoria para la elección de Fiscal General de Justicia de Nuevo León.

Con votación unánime fue aprobado el proyecto del ministro Luis María Aguilar, de la controversia que presentó el gobernador Samuel García.

El proyecto del ministro estableció que el actuar de la Comisión Anticorrupción fue indebido al modificar injustificadamente uno de los requisitos para los aspirantes, además de no tener la competencia de establecer las reglas para dicho proceso.

Se trata del requisito de que las aspirantes presenten carta de no antecedentes penales, expedida por la Agencia de Administración Penitenciaria (APP), cuya antigüedad no exceda de 60 días, mismo que no fue tomado en cuenta por la Comisión al aprobar la lista de los 63 aspirantes.

Por lo que con esta resolución, se da razón al gobernador de Movimiento Ciudadano quien impugnó las propuestas de las bancadas del PAN y PRI.

A través de su cuenta de X, Samuel García celebró la resolución de la Corte y escribió un mensaje en el que aseguró que el PRI y PAN siempre han querido imponer a Adrián de la Garza en la Fiscalía del Estado.

“La ley nos dio la razón y pronto tendremos un fiscal que le responda a Nuevo León y no a la vieja Política.”