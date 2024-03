Santiago Nieto invita a exgobernador a su proyecto político

Querétaro, Querétaro 20 de marzo 2024.- Santiago Nieto Castillo, candidato al Senado de la República por Morena, invitó al exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa a unirse a su proyecto político al considerar que no debería estar cercano al panismo, ya que fueron uno de los agentes para desestabilizar su administración.



“Yo invitaría a “Pepe” Calzada que se una con nosotros, me parece increíble que se encuentre con las personas que afectaron su gobierno, creo que debe dar un paso hacia la Cuarta Transformación, me parece muy complicado; los priístas no pueden votar por candidatos del PAN porque son sus enemigos, sus adversarios históricos”.

Recordó que el instituto político al que pertenece está abierto para recibir perfiles de otros partidos como lo hizo recientemente un grupo de exmilitantes del tricolor que se sumaron a las filas de Morena.



El martes pasado José Calzada sostuvo una reunión con los candidatos de la Coalición Fuerza y Corazón por México al Senado de la República, Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes, así como también con José Narro Robles exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Nieto Castillo consideró que Calzada Rovirosa está en el grupo equivocado y resaltó que tiene estima personal por él; es por ello lo invitó a su proyecto político, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta por el lado del exgobernador.