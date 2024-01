Salma Luévano manda mensaje a AMLO; pide que cumpla con la agenda LGBTQ+

Ciudad de México, a 11 de enero 2024.- La diputada federal por Morena, Salma Luévano mandó un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que insta al mandatario mexicano a que cumpla su palabra y se reúna con miembros de la comunidad LGBTTTTIAQ+ para “ver los pendientes de la agenda y de la deuda histórica hacia nuestra población”.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador: hace unos días, en un evento público le solicité una reunión para ver los pendientes de la agenda de la diversidad sexual y de género, y de la deuda histórica hacia nuestra población… Usted inmediatamente me dijo que sí, lo cual se lo agradezco”, declaró la legisladora federal.

De igual forma, en un video publicado en sus redes sociales, reiteró que acepta las disculpas del jefe del Ejecutivo federal, luego de que profirió comentarios transfóbicos en su contra.

“Señor presidente, reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció. Siempre he sido una mujer de diálogo. Desde mi primer día como activista LGBTIQA+, incluyendo cuando tomé protesta como una de las primeras diputadas trans en México”, comentó Salma Luévano.

Por otra parte, señaló que hasta el momento, no recibió ninguna notificación por parte del vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, para acordar una reunión; no obstante, indicó que está segura de que la administración de López Obrador no es una que le “cerrará las puertas”.