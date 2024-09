Rinden guardia de honor a víctimas de atentado del 15 de septiembre del 2008 en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2024.- En el marco de las Fiestas Patrias, se rindió honor a las víctimas del atentado del 15 de septiembre del 2008, año en que fueron detonadas dos granadas de fragmentación durante el tradicional Grito de Independencia del entonces Gobernador, Leonel Godoy Rangel, acto que dejó decenas de lesionados y muertos.

Aurora Bravo Lucas, familiar y víctima de este lamentable acontecimiento declaró en entrevista que se mantienen los apoyos por parte del estado para costear sus tratamientos medicos, terapias, entre otros gastos; consideró que la cifra es suficiente para estos gastos.

Sin embargo, pidió a las autoridades federales "que se pongan a trabajar" ya que a 16 años de que ocurrió dicho atentado terrorista aún no se ha esclarecido legalmente el hecho.

"Queríamos pasar un rato agradable pero desagradablemente no fue así y quisiéramos que así como nosotros sufrimos no sufra nadie más esta terrible situación que seguimos viviendo porque a lo mejor si nos han ayudado económicamente pero en el corazón yo creo que lo vamos a mantener por siempre porque son muchas cosas que no hubiéramos querido que pasaran".

Por su parte, Carlos Torres Piña, Secretario de Gobierno en Michoacán, comentó que a la fecha se insiste a la Fiscalía General de la República que se abra el caso para esclarecer lo ocurrido en dicho atentado, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta sobre ello.

"Se solicitó a través de la Comisión de Víctimas, inclusive ya están en el patrón de víctimas a nivel nacional, es un proceso que ha llevado la Comisión de Víctimas y algunas otras áreas de gobierno que ha encabezado Josué, titular de víctimas y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno".

El encargado de la política interna del estado recordó que son 60 las víctimas que se reconocen y atienden en el estado, de esas 60 personas 46 requieren atención temporal y el resto es permanente; los apoyos mensuales oscilan entre 13 mil y 50 mil pesos.