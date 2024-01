Revela Inegi principales causas de muerte entre los mexicanos en el 2023

Ciudad de México, 24 de enero del 2024.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló los datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) en el país en el periodo de enero a junio de 2023, reporte en el que se señala cuáles son las principales causas de muerte entre los ciudadanos mexicanos y aquí te daremos a conocer los detalles.

Enfermedades del Corazón

Las enfermedades del corazón se colocaron como la principal causa de muerte entre los mexicanos durante dicho periodo, ya que de acuerdo con las cifras preliminares de las EDR, en los primeros seis meses de 2023 las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de decesos a nivel nacional, con 97 mil 187 casos.

La enfermedad cardíaca o del corazón es un término general que incluye muchos tipos de problemas cardíacos. También se conoce como enfermedad cardiovascular, es decir, enfermedad del corazón y de los vasos sanguíneos.

Diabetes

Los decesos a causa de la diabetes mellitus se ubicaron en segundo lugar, luego de que se registraran 55 mil 885 decesos por esta causa.

La diabetes es una enfermedad crónica (de larga duración) que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía.

El cuerpo humano descompone la mayor parte de los alimentos que come en azúcar (también llamada glucosa) y los libera en el torrente sanguíneo. El páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una llave que permite que el azúcar en la sangre entre a las células del cuerpo para que estas la usen como energía.

Con la diabetes, el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a la insulina, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo y, con el tiempo, esto puede causar problemas de salud graves, como enfermedad del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones.

Cabe destacar que aún no existe una cura para la diabetes.

Tumores Malignos o Cáncer

En el tercer sitio se sitúan los tumores malignos o cáncer con 45 mil 409 decesos entre los mexicanos.

El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo.

Existen diferentes tipos de cáncer como:

Carcinomas. Un carcinoma comienza en la piel o el tejido que cubre la superficie de los órganos internos y las glándulas. Los carcinomas por lo general forman tumores sólidos. Son el tipo más frecuente de cáncer. Los ejemplos de carcinomas incluyen cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer colorrectal.

Sarcomas. Un sarcoma comienza en los tejidos que sostienen y conectan el cuerpo. Un sarcoma puede desarrollarse en la grasa, los músculos, los nervios, los tendones, las articulaciones, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los cartílagos o los huesos.

Leucemias. La leucemia es un cáncer de la sangre. Comienza cuando las células sanguíneas sanas cambian y proliferan sin control. Los 4 tipos principales de leucemia son leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y leucemia mieloide crónica.

Linfomas. El linfoma es un cáncer que comienza en el sistema linfático. El sistema linfático es una red de vasos y glándulas que ayudan a combatir las infecciones. Hay 2 tipos principales de linfomas: linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin.

Otros padecimientos que menciona el reporte como causas de muerte entre los mexicanos están las enfermedades del hígado con 19 mil 819 fallecimientos; accidentes de todo tipo con 19 mil 230 decesos y enfermedades cerebrovasculares con 17 mil 766 pérdidas de vida.