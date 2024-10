Responsabiliza Rubén Rocha a periodistas de cualquier atentado en su contra

Culiacán, Sinaloa, a 14 de octubre de 2024.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha responsabiliza de cualquier atentado en su contra a periodistas que han afirmado que estuvo involucrado en el supuesto secuestro de Ismael Zambada.

En rueda de prensa, el gobernador morenista presentó una bitácora de viaje del día 25 de julio como prueba de que ese día salió de la ciudad de Culiacán para viajar a Los Ángeles, California.

Dicha información la hizo pública luego de que trascendiera en medios nacionales que Rubén Rocha no había viajado a Estados Unidos el pasado 25 de julio, día en que se suscitó el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuén Ojeda y la captura del Mayo Zambada. Las notas periodísticas afirman que las autoridades estadounidenses no tienen información sobre el ingreso del gobernador a Estados Unidos.

Calificó como “mentiras y falsedad” la información pública por periodistas del diario Reforma y la periodista Azucena Uresti.

“Eso es una total mentira y falsedad, algo que no ha ocurrido, eso no ocurrió, no pueden demostrarlo por más que quieran, por más mentiras y más fuerza que tengan, lo que yo les digo a ellos es que me están haciendo daño, a mí y a mi familia divulgando una mentira”, expresó.