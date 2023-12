Reprocha AMLO a medios de comunicación extensión en cobertura de hechos violentos en Tabasco

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 26 de diciembre 2023.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reprochó a medios de comunicación la cobertura que se hizo de los hechos violentos que se registraron en el estado de Tabasco la semana pasada y aseguró que la situación “no pasó a mayores”.

“Que obras inconclusas, que mucha violencia, que amarga Navidad en Acapulco’. Así ‘violencia. Lo de Villahermosa: ¡No, no, no, se enteraron hasta en El Vaticano! Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos”, dijo el mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal indicó que los medios de comunicación exageraron en su cobertura de los incidentes que ocurrieron en la ciudad de Villahermosa, ya que, de acuerdo con el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, fue totalmente falso que se hayan presentado balaceras en el mercado público José María Pino Suárez y el Centro de la capital tabasqueña.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre en Tabasco se contabilizaron dos muertos en penales estatales, la quema de autos y una balacera en un fraccionamiento exclusivo de Villahermosa.