Relleno sanitario “El Paraíso” ya había concluido concesión: Roberto Sosa Pichardo

Corregidora, Querétaro, a 19 de febrero de 2024.- El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, informó que el relleno sanitaria “El Paraíso”, ya no podía renovar su licencia de funcionamiento, ya que ha concluido la concesión que tenían los particulares para este fin.

Añadió que también se encuentra suspendido de manera permanente por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (PEPMADU). Pero aseguró que, si bien esta zona ya está clausurada, los trabajos de recolección de basura continúan de manera diaria y los desechos son llevados a un relleno sanitario ubicado en el municipio de Colón.

“Por parte de municipio ya no vamos a dar las licencias de funcionamiento, por lo cual este relleno ya no va a volver a trabajar (…) la concesión fue de hace 20 años, ya se terminó y nada más estamos en una prórroga; lo más importante de este tema, que todo lo relacionado a la recolección de basura está garantizado, los vecinos no van a tener ningún problema”.

Apuntó que la propuesta de crear un relleno sanitario metropolitano debe de ser considerada por el gobierno estatal, así como por las siguientes administraciones municipales que lleguen a la zona metropolitana, conformada por Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Querétaro.

“Es importantísimo, básico, necesario, me parece bien importante y estoy seguro que los próximos gobiernos podrán llevar a cabo el relleno metropolitano; ya una ciudad y metrópoli como la nuestra lo requiere”.

Reconoció que hasta este momento no tienen una propuesta firme que pudieran considerar para la creación de un nuevo relleno sanitario, por lo cual seguirán vertiendo los deshechos en el municipio de Colón hasta que concluya su administración al frente del Corregidora.

Concluyó que la próxima semana, pedirá licencia como presidente municipal de Corregidora para contender el proceso electoral 2024 y será hasta el día en que deje la administración municipal cuando por fin dará a conocer para qué cargo de elección popular competirá.