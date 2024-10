Reformas harán a Pemex y CFE empresas públicas y competitivas, asegura Sheinbaum

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 9 de octubre 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que gracias a las reformas constitucionales a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) que se discuten en el Congreso de la Unión, las empresas que del Estado, regresarán a ser públicas y más competitivas.

“Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Que las empresas regresen a ser empresas públicas, es decir, no es el mercado su principal función sino el servicio público, eso las fortalece (…) El objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que son ahora, esto es algo importantísimo”, enfatizó la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recordó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se hicieron reformas constitucionales, mediante las cuales se modificó por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex que, en vez de ser empresas públicas, se convirtieron en “productivas”.

“No quiere decir que no queramos que sean productivas, por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México, a partir de 2013, y en el caso de Pemex lo mismo, entonces estas empresas ya se rigen, no por las leyes públicas sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada”, declaró la presidenta Sheinabum.

No obstante, aclaró que aunque sendas iniciativas se discuten en la Cámara de Diputados, buena parte de la generación de energía será mediante empresas privadas.

“Para los privados van a poder generar, 46 por ciento, ¿bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética que es lo que debe existir en cualquier país, reglas muy claras: cómo pueden invertir, dónde deben invertir, y bajo qué condiciones en este mercado”, finalizó.