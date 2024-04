Reforma de Pensiones no le quitará sus ahorros a trabajadores, asegura AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 19 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma de Pensiones se plantea usar las Afores inactivas de trabajadores mayores de 70 años, no es para robar, expropiar o confiscar los ahorros de los trabajadores.

“No estamos aquí para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiarlos; los que roban son otros que no están aquí, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”, dijo el jefe del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano indicó que los trabajadores no corren riesgos porque “su derecho a reclamar su dinero no prescribe”.

“(Esto) significa que quien tiene un depósito, por poco que sea, tendrá siempre el derecho a reclamarla, esa es la clave de todo por eso nadie se puede robar la pensión porque queda a salvo el derecho del trabajador”, comentó.

Asimismo, recordó que el dinero que no se reclama, por ley tiene que pasar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que las afores deben entregar los recursos de cuentas inactivas de mayores de 70 años al IMSS.