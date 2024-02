Reconoce AMLO en su libro "Gracias” que se detuvo sin pruebas suficientes a militares por caso Ayotzinapa

Ciudad de México, a 10 de febrero 2024.- Con motivo del caso Ayotzinapa se detuvieron a militares sin contar con las “pruebas suficientes”, reconoció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en uno de los capítulos de su nuevo libro, titulado “Gracias”.

El mandatario mexicano redactó en el último capítulo de su obra sobre la vida política del país que, la indagatoria se complicó porque el pasado gobierno en lugar de llegar al fondo de los hechos y castigar a los responsables inventó la llamada “verdad histórica” y responsabilizó a la delincuencia organizada y funcionarios menores.

“Conviene agregar pensando que no íbamos a proceder para no tocar a los militares, se buscó reventar la instrucción incluyendo a más militares que finalmente también fueron detenidos aún cuando en esa ocasión no estaban señalados en el reporte de Alejandro Encinas y no se tenían pruebas suficientes contra ellos”, escribió el jefe del Ejecutivo federal.

De igual forma, aseguró en su libro que, hubo una “rebelión” al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa, y denunció que “la red de complicidades para encubrir la verdad de los hechos y proteger a los responsables estaba incrustada hasta el centro de mando de dichas instituciones”.