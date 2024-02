Rechaza AMLO reunirse con Javier Milei: “eso sí que no”, dice

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 27 de febrero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó la posibilidad de reunirse con su homólogo de Argentina, Javier Milei, ante la invitación que la senadora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez hizo al mandatario sudamericano.

“Eso no, eso sí que no. le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse, pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda”, apuntó el jefe del Ejecutivo federal.

Respecto a la invitación de la legisladora panista al jefe de Estado argentino, el presidente López Obrador comentó que está en su derecho, porque este es un país libre.

Asimismo, señaló que tanto Lilly Téllez como la candidata de oposición Xóchitl Gálvez Ruiz se identifican con el pensamiento conservador del ultraderechista Milei y de otros políticos extranjeros José María Aznar y Santiago Abascal, además del escritor Mario Vargas Llosa.