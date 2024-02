Querétaro, listo para detectar fugas no visibles

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2024.- Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, informó que el estado de Querétaro ya contará con la tecnología adecuada para la implementación de tecnología por parte Microsoft, Fiotech y Generagua para poder detectar fugas en el sistema de agua potable que no sean visibles y poder detectarlas.



“Ahora ya no solo podremos atacar las fugas visibles, sino vamos a empezar atacar las no visible,esto antes no lo podíamos hacer, cómo atacas algo que no puedes ver; al atacar en una etapa temprana, la molestia se disminuye”.



Mencionó que la Comisión hace todos los trabajos correspondientes para detectar las que son visibles, aseguró que el tiempo de respuesta a una fuga va de las 12 a las 24 horas, refirió que en todas las ocasiones la dependencia hace presencia en dónde hace falta.



La tecnología que se va a implementar consiste en la inteligencia artificial y su uso, explicaron que las empresas vana colocar una serie de dispositivos en la red de servicio de agua potable que se tiene en la zona metropolitana y detectarán si tienen una fuga, mandarán la información a Londres, regresa a la CEA, dónde ellos podrán actuar al respecto.



Apuntó que el estado de Querétaro será pionero en esta materia, ya que serán la única entidad federativa del país que lleve a cabo está prueba, mencionó que se dejará un precedente al respecto y se espera un beneficio el que ya no se desperdicie agua a través de fugas que no se pueden ver.