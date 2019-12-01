Pronostican lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 07:59:24

Ciudad de México, a 6 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, en el golfo de México y en el Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Igualmente, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en zonas del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, el frente frío número 1 dejará de afectar al territorio nacional durante la tarde y noche.

Mientras tanto, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste de la República Mexicana.

En el Valle de México se espera ambiente fresco y frío con bancos de niebla por la mañana. Por la tarde habrá ambiente templado y cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México y lluvias puntuales fuertes en la CDMX.