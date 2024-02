PROFEPA revisa instalaciones de zoológicos del país para garantizar destino de elefanta Annie

Ciudad de México, a 21 de febrero de 2024.- Tras evaluar las condiciones en las que se encuentra la elefanta Annie y revisar su documentación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decidió asegurar al ejemplar, y ya está visitando e inspeccionando instalaciones de instituciones zoológicas de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) para definir su destino.

El día de ayer, en atención a una solicitud de Profepa, el director del Zoológico Guadalajara, Luis Soto Rendón, junto especialistas de su equipo en elefantes acudieron al predio en el que se encuentra Annie para evaluarla. Y aunque por las condiciones del lugar y porque la elefanta mostraba claros síntomas de estrés, no pudo ser revisada como corresponde, determinaron que la elefanta no se encuentra en las mejores condiciones.

"Debido a que posiblemente llevaba varias horas ya amarrada, el abdomen de Annie estaba distendido y las heces estaban muy pastosas lo que es un signo evidente de estrés, por lo que solo pudimos hacer una revisión visual del animal, pues además no se cuenta en el predio con las instalaciones seguras para su revisión médica".

"La Elefanta no se observa estado crítico, pero sí es visible una condición corporal pobre, lo que puede ser signo de no tener una dieta óptima, de acuerdo a su especie y edad. Las instalaciones, sin duda, no cumplen en ningún aspecto con los estándares para el cuidado y manejo de elefantes; no cuentan con instalaciones para el contacto protegido y seguro con ella, no se observó una charca de agua ni de lodo, elementos fundamentales para la hidratación de las elefantes y protección de su piel. Al estar sola, Annie no satisface los requerimientos mínimos de socialización para esta especie y se observaron comportamientos estereotipados hecho que puede ser resultado de falta de actividades de estimulación conductual", detalló el MVZ, Luis Soto.

Cabe destacar que durante esta visita también se intentó leer el microchip de identificación, pero no fue posible encontrarlo.

Por todo lo anterior y por la falta de documentación por parte de los propietarios, la Profepa decidió asegurar a Annie, y ya se encuentra revisando las instalaciones de zoológicos de las AZCARM para encontrar un sitio de resguardo temporal o permanente para garantizar el bienestar de Annie.

"Las autoridades están revisando minuciosamente las instalaciones, planos y documentación de estos dos zoos miembros de la AZCARM, los cuales cuentan con amplia experiencia en el manejo de esta especie (Loxodonta africana). Ambos centros de conservación cuentan con especialistas y espacios para garantizar bienestar y una vida muy digna a Annie en compañía de otros ejemplares y con probados programas de enriquecimiento ambiental. Además, los dos están muy cerca del predio en donde se encuentra Annie, por lo que el trayecto de su traslado sería corto, provocándole el menor estrés posible", indicó Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la AZCARM.

Una vez más las instituciones zoológicas de la AZCARM muestran su completa disposición de colaborar con las autoridades ambientales de México en aras de rescatar, proteger y conservar a la fauna silvestre que habita en nuestro país, conscientes de la gran responsabilidad humana y económica que implica el resguardo temporal y/o permanente de cada ejemplar.