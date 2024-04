"Probablemente es un montaje", dice AMLO sobre encapuchados que detuvieron a Sheinbaum

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 22 de abril 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró que es “muy probable” que se trate de un montaje, en referencia al momento en el que varios encapuchados detuvieron la camioneta en la que se transportaba la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, en Chiapas.

“Es muy probable que sea un montaje. ¿Encapuchados, si alguien tiene una denuncia para que se va a encapuchar? Todos los que andábamos por los caminos de México nos paran, nos entregan sus escritos, se quejan, hay reclamos cuando no son atendidos… Están muy desesperados, no sé que están viendo”, dijo el mandatario mexicano.

De igual forma, el jefe del Ejecutivo federal señaló que ya habló con la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dijo que se iniciará una investigación, aunque considera que lo más probables es que no sea nada grave.

“Es el amarillismo, la propaganda, no les funcionó lo de narcopresidente, se gastaron como 5 millones de dólares solo en México y no les funcionó. Están apostando a la sequía a que no lloviera y ya llovió ayer; están apostando a la violencia, andan zopiloteando y nada les está funcionando”, señaló el presidente López Obrador.