Presidenta Claudia Sheinbaum destaca al AIFA como un aeropuerto en crecimiento

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2024.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha tenido un crecimiento en número de pasajeros y rutas nacionales e internacionales, consolidándose como el principal aeródromo de carga; además de que el nivel de satisfacción de sus pasajeros es del 90 por ciento.

“Lo importante aquí es que sigue creciendo el número de pasajeros, siguen creciendo las rutas nacionales e internacionales de diversas aerolíneas. Es el principal aeropuerto de carga ya en el país, y como se planeó en el 2024, ya no requiere presupuesto de la Federación para poderse mantener y operar, sino que ya es no solamente sustentable, sino que además tiene ingresos adicionales (...) “Es una visión distinta. En los gobiernos del pasado era la visión del negocio por el negocio en manos privadas. Y ahora, pues la visión es que es un aeropuerto del pueblo de México y de la nación, y que da perspectiva de futuro, no solamente para el propio aeropuerto, sino para la zona”, destacó.

Anunció que uno de los Polos del Bienestar proyectados para los siguientes años se desarrollará en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para aprovechar las ventajas competitivas del AIFA como un aeropuerto de carga.

Puntualizó que, contrario a lo que muchos apostaban, los resultados del AIFA demuestran que la decisión de construirlo fue correcta, ya que el aeropuerto en Texcoco era inviable en términos económicos y físicos al ser una zona de hundimientos. Además, informó que en adelante se potencializará el actual Parque Ecológico Lago de Texcoco, que es el más grande que hay en la ZMVM. El director general del AIFA, general Isidoro Pastor Román, informó que el AIFA es el sexto aeródromo de los 80 existentes en el Sistema Aeroportuario Mexicano y ha contribuido al desarrollo de la industria aeroportuaria en su conectividad y movilidad.

“Ha cumplido con su objetivo para atender el incremento de la demanda del transporte aéreo. (...) Se han generado más de 17 mil 400 empleos directos y más de 150 mil indirectos alrededor del polígono aeroportuario. En tan solo dos años se ha superado el punto de equilibrio. Y brinda servicios de calidad, seguridad y oportunidad”, resaltó.

Precisó que el AIFA, como el principal aeropuerto de transporte de carga del país, ha transportado 581 toneladas de mercancía, con lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha logrado recaudar más de 118 mil 167 millones de pesos (mdp) y derivado de ello se proyecta la construcción de seis almacenes más para el manejo de carga. En tanto que, del 21 de marzo de 2022 al cierre de 2024, se han transportado a 9 millones 795 mil 496 pasajeros, aunado a que gracias a las acciones de mejora continua durante este año se ha registrado una satisfacción general del 90 por ciento de los usuarios.

Isidoro Pastor, destacó que, desde el primer trimestre del 2024, el AIFA superó el punto de equilibrio y se espera que al cierre de este año facture 2 mil 700 mdp con un gasto de operación de 2 mil 350 mdp y de esta manera cerraría el 2024 con saldo a favor.

Explicó que al comienzo de sus operaciones el 21 de marzo de 2022, el AIFA tenía seis rutas nacionales y a la fecha ya cuenta con 37 destinos nacionales hacia las principales ciudades de negocios y de turismo en el país. Asimismo, en 2022 únicamente se contaba con la ruta internacional hacia Caracas, Venezuela, mientras que hoy ya se tienen nueve destinos internacionales: Caracas, Venezuela; Bogotá, Colombia; Houston y McAllen, en Estados Unidos; La Habana, Cuba; Punta Cana y Santo Domingo en República Dominicana; Tocumen, Panamá y Sofía, Bulgaria.

También cuenta con 22 puntos de conectividad terrestre con la ZMVM, complementando con 18 destinos foráneos a ciudades como: Acapulco, Querétaro, Puebla, Morelia, Tampico y Tuxpan.

En la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, el divulgador de lenguas originarias del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Bulmaro Juárez Pérez, presentó la sección “Suave Patria”, en la que se proyectó una cápsula dedicada al origen y significado de las tradicionales piñatas mexicanas, que se elaboran en Acolman, Estado de México, municipio considerado como la cuna de las piñatas.