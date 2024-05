Por tercer día consecutivo, continúa contingencia ambiental por ozono en CDMX y Edomex

Ciudad de México, 15 de mayo de 2024.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que, por tercer día consecutivo, se mantiene la Fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que también continúan las medidas y restricciones vehiculares.

Ello debido que, al corte realizado a las 15:00 horas, se registraron concentraciones de 1788 ppb en la estación Tlalnepantla y de 164 ppb en Atizapán, ubicadas en el Estado de México.

Fue por medio de un comunicado que la CAMe precisó que, durante el transcurso de este miércoles, ha persistido la influencia de un sistema de alta presión en la región central del país, mismo que genera condiciones de estabilidad atmosférica fuerte, cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura superior a los 30 grados Celsius.

Debido a que persiste la contingencia ambiental, se prevé que continúen las restricciones vehiculares para mañana, jueves, por lo que los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; autos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 9; así como los autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde y terminación de placa 1 y 2n no podrán circular.