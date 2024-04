Por temperaturas altas, activan alerta amarilla en 12 alcaldías de Ciudad de México

Ciudad de México, 19 de abril de 2024.- Ante las altas temperaturas registradas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla.

Durante la tarde de mañana, sábado, se registrarán temperaturas que van de los 28 a los 30 grados.

La Secretaría activó la alerta en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Además, emitieron algunas recomendaciones, como usar bloqueador solar, no exponerse por jornadas largas al sol, vestir ropa de colores claros y evitar comer en la vía pública.

Además, para proteger a los animales (mascotas) de un golpe de calor, recomiendan mantenerlos en un lugar fresco, no dejarla en casa con todo encerrado, si salen a pasear que sea antes de las 10:00 horas o después de las 16:00, no encerrarlos en vehículos y evitar colocarles “zapatitos” debido a que evita que ventilen sus patas, y no cortarles el pelo, pues este regula su temperatura.