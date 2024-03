Por época electoral opositores usan campañas en mi contra, acusa AMLO

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 6 de marzo 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a sus opositores de utilizar campañas en su contra por ser época electoral; sin embargo, aseguró que le hacen “lo que el viento a Juárez”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano señaló que sus adversarios usan temas como la violencia, la falta de agua, campañas en redes con la etiqueta #narcopresidente, persecución a la prensa e insultos, para atacar a su gobierno.

“Puedo enumerar: es violencia, agua, narco-presidente, dictadura, persecución a la prensa, insultos. No funciona, no les ha funcionado y no les va a funcionar… Te imaginas lo que es una campaña de narco-presidente de millones de menciones, y qué me ha hecho, no es una balandronada, es un dicho: nos hacen lo que el viento a Juárez”, aseveró el jefe del Ejecutivo federal.

Asimismo, aseguró que en el caso de la violencia, el bloque opositor magnifica la situación real con propósitos politiqueros porque es temporada electoral.

“Lo importante son los hechos, no puedo dar a conocer cifras sobre violencia, índices de inseguridad, porque a lo mejor a mi si me cepillan, no como a (Jorge) Castañeda”, declaró el presidente López Obrador.

Por otra parte, comentó que el pueblo de México “es mucha pieza”, por lo que es uno de los más politizados del mundo.