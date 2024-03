Por corruptos, gobernadores de oposición no se suman a la federalización de la salud: AMLO

Ciudad de México, 12 de marzo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a los 9 gobernadores de oposición de ser corruptos por no quererse sumar a su plan de federalización del sistema de salud, ya que argumentó no desean que los servicios de salud sean gratuitos y buscan seguir “haciendo negocio”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa mañanera, López obrador indicó que hay gobernadores que no se han sumado al IMSS-Bienestar porque consideran que ellos tienen la capacidad de garantizar el servicio y quieren mantener dicha responsabilidad y facultad.

“Aunque parezca increíble, no les gusta la gratuidad, no están de acuerdo y así hay mucha gente con ese pensamiento conservador porque sostienen que eso es populismo, paternalismo: ‘¿Cómo no se les va a cobrar? ¿Cómo no va a haber cuota de recuperación?’ Y, además, es como el caso de la educación, que no quieren que sea pública porque quisieran de que estudiara o se curara solo el que tenga para pagar a maestros, escuelas, planteles particulares o médicos y hospitales privados”, acusó el mandatario mexicano.

“La tercera (razón) es por la corrupción. Acabamos de estar en el Estado de México y hasta las farmacias de los hospitales estaban privatizadas a los distribuidores de medicamentos, y a los que prestaban los servicios que todavía en algunos gobiernos prevalecen”, dejó en claro el titular del Ejecutivo federal.