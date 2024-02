Popocatépetl mantiene semáforo en Amarillo Fase 2 tras caída de ceniza

Ciudad de México, 27 de febrero de 2024.- Como consecuencia de las recientes exhalaciones del volcán Popocatépetl, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, informó que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantendrá en Amarillo fase 2.

Además, se reportó la caída intensa de ceniza en municipios del Estado de México, entre los que se encuentran Ayapango, Amecameca, Atlautla, Ecatzingo, Ozumba, Tepetlixpa, entre algunos otros.

Según información oficial, durante la noche del lunes y la madrugada de este martes se registraron 77 exhalaciones, así como un sismo volcanotectónico.

Por su parte, Protección Civil del Estado de México recomendó a la población civil tomar ciertas medidas para no poner en riesgo su salud e integridad, tales como no ascender al volcán debido a los temblores, no acercarse a menos de 12 kilómetros a partir del cráter, evitar hacer actividades al aire libre ante la caída de ceniza, protegener nariz, ojos y boca en caso de salir de casa y tapar tinacos y cisternas con el fin de que la ceniza no contamine el agua.