Piden a gobernadora de Baja California dejar el cargo hasta aclarar situación de su visa

Mexicali, Baja California, a 13 de mayo de 2025.- Tras la polémica que envuelve a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, luego de que Estados Unidos les revocara las visas tanto a ella como a su esposo, Carlos Torres, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Federico Döring Casar, solicitó a la mandataria morenista dejar su cargo hasta que se aclare su situación que ha trascendido en la esfera política del oficialismo.

Para el legislador panista esta situación podría afectar la imagen de la gobernadora, su trabajo y su relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ojalá y ella vea por el país y no vea sólo por su seguridad personal y se separe del cargo, y aproveche ese tiempo para esclarecer lo que tenga que aclarar ante las autoridades de Estados Unidos, y si todo lo logra solventar, pues que regrese a su cargo y, si no, pues que le deje la oportunidad a alguien que no tenga la sombra de la sospecha”, declaró.



Döring Casar comentó que si el señalamiento periodístico es tan contundente y confiable sobre que el cuñado de la gobernadora, Luis Torres, está vinculado con un agente aduanal por el tráfico del huachicol.



En ese sentido, dijo que sí ve un blindaje de “un cártel legislativo” que impide a las y los secretarios de gobierno rendir cuentas a la Cámara de Diputados sobre diversos temas, pues, apuntó, hay un entramado de políticos vinculados a Morena con el huachicol fiscal desde el área estratégica de aduanas o de Pemex.