Pide AMLO investigar caso de presunto fraude por 15 mdp de Conade

Cuauhtémoc, Ciudad de México, a 22 de febrero 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió que se investigue la pista para salto ecuestre que nunca se construyó, la cual había sido avalada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que tuvo un costo de 15 millones de pesos.

Dicho recurso fue aportado por Banorte mediante un programa de estímulos fiscales, en lugar de pagarlos al Servicio de Atención Tributaria (SAT).

Cabe señalar que el mandatario mexicano admitió no tener conocimiento de este tema; sin embargo, aseguró que se investigará “porque en su gobierno no se permite ningún acto de corrupción”.

“Sí, vamos a ver de qué se trata. Es que aquí andamos pendientes de todo y nos informan de todo, viene la gente, me da a conocer cosas, yo constantemente estoy recogiendo los sentimientos de la gente, pero hay cosas que sí, no, no puedo conocer; pero una vez que ya se sabe, se investiga”, afirmó.