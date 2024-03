En Querétaro participarán más de Mil 200 en la Procesión del Silencio

Querétaro Querétaro 25 de marzo 2024.- Martín Lara Becerril, vocero de la Diócesis de Querétaro, confirmó que el Viernes Santo, se realizará la Procesión del Silencio con la participación de más de mil 200 personas repartidas en 34 hermandades.



“Dos días antes tendremos un retiro como parte de su preparación espiritual y se espera que se congreguen más de 25 mil personas en las calles del Centro Histórico de la capital queretana”.



Explicó que todos aquellos que participan en la procesión del silencio entran a retiro, donde llevan a cabo su preparación espiritual entre los muros del Temple de la Santa Cruz de los Milagros, ya que esta actividad es un momento con gran carga emocional y espiritual.



“Quiero destacar que para la procesión del silencio hay una preparación espiritual, todos los que participan cargando una cruz; quiero decirles que los que cargan las cruces es totalmente al azar, en el momento que van saliendo les van dando su cruz, ellos no la escogen, no el tamaño, ni la forma, es la que les toque cargar y los hermanos que cargan La Cruz, nosotros no vemos su rostro, es una participación hasta cierto punto anónima”.



Recalcó que los participantes lo hacen con la intención de unirse espiritualmente con Cristo, a través de la penitencia de caminar descalzos cargando una cruz, para darle un sentido transformador a sus vidas y recordar cómo Jesús caminó por las calles de Jerusalén antes de ser crucificado.



Afirmó que durante todo el año se realizan preparativos, pero en los meses más próximos a la Semana Santa, se comienza a trabajar en los vestuarios, creces y con los permisos ante las autoridades locales y estatales para cierre de vialidades.

“La preparación material se hace a lo largo del año, pero es básicamente los meses previos a la procesión precisamente, es decir, preparar cruces, vestuarios y preparar todo el material necesario, dentro de esta preparación próxima está todo lo que se refiere en relación con las autoridades, el cierre de calles, los permisos adecuados tanto de Protección Civil y de Seguridad Ciudadana, en todo lo que se refiere con ambulancias, bomberos y toda esta preparación”.

Recordó que la procesión del silencio no se recomienda que menores de edad sean partícipes de esta, debido a sus condiciones físicas y espirituales ya que es una experiencia muy intensa en todos los sentidos.

“Los que tengan capacidad y no pongan en riesgo su vida, ósea niños no, un niño podría participar pero evidentemente con el permiso y acompañado de sus padres, me parece que el año si había algunos papás con sus hijos pero el papá siempre esta aun lado de su hijo para cualquier cosa”.