Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusan al Gobierno de AMLO de entorpecer la investigación

Ciudad de México, 07 de marzo de 2024.- Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de entorpecer la investigación, también aseguraron sentir miedo de que todo el caso sea manipulado.

Fue durante una entrevista que los familiares acusaron a AMLO de no tener la disposición para escuchar sus peticiones, y que incluso en las reuniones que ha encabezado, siempre les lleva la contra.

A pesar de ello, los familiares declararon que usarán todas las vías legales para llegar a la justicia en el caso.

Así también, dejaron claro que no permitirán que las instancias del Estado realicen un informe a modo y que seguirán manifestándose hasta que no tengan pruebas palpables y legales de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero.

“Nos da miedo que el presidente pueda manipular el caso y haga un informe a modo, él no quiere escucharnos, siempre nos va a llevar la contra, pero veremos por todas las vías legales que no haga un informe a modo, porque mientras no tenga pruebas palpables y legales no vamos a aceptar lo que nos diga”, manifestaron.