Padres de familia y maestros bloquean la carretera Michoacán-Colima; exigen personal docente

Aquila, Michoacán, a 18 de enero de 2024.- Desde las primeras horas de este jueves, maestros y padres de familia mantiene un bloqueo en la carretera Michoacán- Colima a la altura de la localidad de Colola, frente al parador turístico; exigen personal docente para atender telesecundarias de la comunidades del Core, Colola y Faro de Bucerías.

El bloqueo ha afectado principalmente a transportistas y distribuidores de mercancías, ya que únicamente se permite de manera intermitente el paso de vehículos particulares.

Los manifestantes han expresado que el gobierno estatal y la Secretaría de Educación del Estado (SEE) no ha resuelto la problemática de escasez de maestros en las telesecundarias de la región costa, situación que dicen lleva años sin solución. Afectando a más de 450 alumnos ya que la gran mayoría no cuenta con ningún Maestro.

Los padres de familia y maestros exigen la asignación de maestros en las escuelas de las comunidades mencionadas y no solo “negociaciones” o “diálogo”, por lo que advirtieron un plantón indefinido como medida de presión para exigir al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la titular de la SEE, Gabriela Molina Aguilar, su intervención para resolver la problemática educativa.